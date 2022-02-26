Сборная Польши отказывается играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», — написал Кулеша на своей странице в «Твиттере».
Ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года. Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия должна встретиться с Польшей. Победители этих пар должны сыграть в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.
- 26 февраля 2022
-
12:30
-
12:29
-
12:23
-
11:57
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
10:51
-
10:34
-
10:29
-
10:02
-
09:58
-
09:39
-
09:36
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
08:29
-
08:27
-
08:12
-
06:19
-
06:06
-
05:22
-
05:00
-
04:11
-
03:35
-
03:10
-
02:00
-
01:30
-
00:55
-
00:29
-
00:11