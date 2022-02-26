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Стала известна сумма неустойки, которая полагается Черевченко за увольнение из «Химок»

Стала известна сумма неустойки, которая полагается Черевченко за увольнение из «Химок»
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Неустойка тренера Игоря Черевченко за увольнение из «Химок» составляет 75 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма компенсации приходится на весь тренерский штаб.

«Данную сумму тренер пока не получил. У «Химок» пока нет средств для выплаты тренерскому штабу суммы неустойки», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года. 23 февраля стало известно о назначении Сергея Юрана. Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика» и других. Юран дважды возглавлял «Химки».

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