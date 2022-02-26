Фёдор Смолов забил в первом официальном матче после возвращения в «Динамо»

В эти минуты проходит встреча «Химок» и московского «Динамо» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. К перерыву бело-голубые ведут со счётом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Себастьяна Шиманьски. Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.
31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.
- 26 февраля 2022
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