Бывший главный тренер «Химок» Черевченко прокомментировал информацию о своей неустойке

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб должен ему 75 млн рублей в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.
«Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности. На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года. 23 февраля стало известно о назначении Сергея Юрана.
- 26 февраля 2022
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