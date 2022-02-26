Бывший главный тренер «Химок» Черевченко прокомментировал информацию о своей неустойке

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб должен ему 75 млн рублей в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.



«Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности. На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года. 23 февраля стало известно о назначении Сергея Юрана.