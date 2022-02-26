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Юрий Жирков: по движениям у меня всё нормально. Тренер как решил, так и поменял

Юрий Жирков: по движениям у меня всё нормально. Тренер как решил, так и поменял
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Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:3) рассказал о своём состоянии.

«Прошёл все сборы, всё нормально. По движениям у меня всё было нормально. Главный тренер как решил, так и поменял. Если видел, что выгляжу нормально, может, оставил бы. Вопрос к главному тренеру. Отбил «пять» игрокам «Динамо»? Тогда были другие игроки, с кем-то пересекался в сборной, со Смоловым знаем друг друга.

Вопрос про смену тренера, наверное, надо задавать руководству. Мы выходим, играем, тренируемся. С Юраном мы только три дня, по первому тайму всё было нормально.

Тяжело играть, когда такая ситуация в мире», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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