Юрий Жирков: по движениям у меня всё нормально. Тренер как решил, так и поменял

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:3) рассказал о своём состоянии.



«Прошёл все сборы, всё нормально. По движениям у меня всё было нормально. Главный тренер как решил, так и поменял. Если видел, что выгляжу нормально, может, оставил бы. Вопрос к главному тренеру. Отбил «пять» игрокам «Динамо»? Тогда были другие игроки, с кем-то пересекался в сборной, со Смоловым знаем друг друга.



Вопрос про смену тренера, наверное, надо задавать руководству. Мы выходим, играем, тренируемся. С Юраном мы только три дня, по первому тайму всё было нормально.



Тяжело играть, когда такая ситуация в мире», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.