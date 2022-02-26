«Тоттенхэм» разгромил на выезде «Лидс» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 4:0.



На 10-й минуте счёт открыл защитник Мэтт Доэрти, ему ассистировал Райан Сесеньон. Через пять минут полузащитник Деян Кулушевски удвоил преимущество «шпор», голевой пас отдал Доэрти.

Гол Доэрти:

Кулушевски удваивает счёт:

На 27-й минуте нападающий Гарри Кейн довёл счёт до разгромного, результативную передачу сделал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 85-й минуте забил форвард Сон Хын Мин, пас на счету Кейна.

Кейн забивает третий мяч «Тоттенхэма» в матче:

Результативный удар Сон Хын Мина:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Роберт Джонс.



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 42 очка в 25 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).