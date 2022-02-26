«Брайтон» и «Астон Вилла» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Виллы» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла».



«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Данк, Велтман, Лампти, Мак Аллистер, Биссума, Модер, Марч, Троссард, Мопе.



Запасные: Стил, Даффи, Оффия, Альсате, Кайседо, Гросс, Леонард, Фергюсон, Уэлбек.



«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Луис, Макгинн, Коутиньо, Ингс, Уоткинс.



Запасные: Ольсен, Чемберс, Хос, Янг, Буэндия, Ирогбунам, О’Райли, Сансон, Бэйли.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Мэттью Уилкс. Резервный рефери — Дэвид Кут.