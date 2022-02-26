Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит. Я буду в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц опроверг информацию о своём уходе из команды.



«В текущей ситуации я понимаю то, что есть такие разговоры. Мы все люди. Это можно понять. Здесь надо сказать о моей персональной ответственности, которую я несу перед своей семьёй, которая здесь у меня, перед родственниками в Германии, перед своими друзьями. На протяжении 14 месяцев, что я нахожусь в клубе, я могу сказать, что все те, кто связан с клубом, проявляют профессиональное отношение, и взаимодействие с ними доставляет мне удовольствие. Мне комфортно работать.



На текущий момент самым главным приоритетом является безопасность людей в том месте, где они находятся. Стоит отметить, что я полностью пропитался идеями клуба, всеми людьми, которые меня окружают – персоналом, игроками, тренерами. Я не тот человек, который возьмёт билет и улетит. Это не про меня. Я чувствую ответственность, и я буду в клубе», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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