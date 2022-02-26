«Это была игра за 6 очков». Шалимов — о поражении «Урала» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1).



«Мы проиграли, мы расстроены. При счёте 0:0 в первом тайме у нас были два момента: с углового бил Герасимов головой, и Гаджимурадов мог забивать. Даже когда вдесятером остались, у нас был выход три в два – не распорядились, а могли – там был Бикфалви один. Вот у нас были три такие возможности, когда при счёте 0:0 надо было хотя бы один гол забивать. Я думаю, что если бы мы забили, то игру бы выиграли.



Насчёт удалений я не знаю. С формулировками уже запутался, так как постоянно всё меняется. Какая формулировка насчёт фолов в центре поля? Грубой игры я не увидел никакой, я не увидел срыва перспективной атаки, но с этим уже ничего не сделаешь.



Такие игры проигрывать – это жёстко. Эта игра была за шесть очков, и мы были рядом с победой. Плюс ко всему у нас ещё два игрока пропускают следующую игру, то есть печально всё закончилось.



Было очень много наших болельщиков – это очень приятно. Приятно, что футбол возвращается. Жаль, что мы проиграли, но будем стараться для них играть и зарабатывать очки», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала» на официальном сайте.