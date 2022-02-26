В РФС отреагировали на сообщения представителей Польши о нежелании играть с Россией

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв отреагировал на слова президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша.



«Нет официальной бумаги. Мы не можем ориентироваться на «твиттер» главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, Кулеша на своей странице в «Твиттере» сообщил, что сборная Польши не собирается принимать участие в матче полуфинального стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года со сборной России. Ранее польская сторона совместно с федерациями футбола Чехии и Швеции настаивала на переносе матчей с национальной сборной России с территории Российской Федерации.



Встреча между сборными России и Польши должна состояться 24 марта.