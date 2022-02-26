В РФС отреагировали на сообщения представителей Польши о нежелании играть с Россией

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв отреагировал на слова президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша.
«Нет официальной бумаги. Мы не можем ориентироваться на «твиттер» главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Кулеша на своей странице в «Твиттере» сообщил, что сборная Польши не собирается принимать участие в матче полуфинального стыкового турнира к чемпионату мира 2022 года со сборной России. Ранее польская сторона совместно с федерациями футбола Чехии и Швеции настаивала на переносе матчей с национальной сборной России с территории Российской Федерации.
Встреча между сборными России и Польши должна состояться 24 марта.
- 26 февраля 2022
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