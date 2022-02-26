«Хетафе» и «Алавес» разошлись миром в матче 26-го тура испанской Примеры

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 26-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Алавес». Команды сыграли вничью – 2:2.



С 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Удаление заработал защитник Хорхе Куэнка.

Красная карточка Куэнки:

В добавленное к первому тайму время хавбек «Алавеса» Гонсало Эскаланте открыл счёт, ему ассистировал Рубен Дуарте. На 55-й минуте форвард «Хетафе» Энес Унал забил ответный мяч, голевой пас отдал Мауро Арамбарри.

Эскаланте выводит «Алавес» вперёд:

Унал сравнивает счёт:

Через минуту полузащитник «Алавеса» Эдгар Мендес вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Рубен Дуарте. На 72-й минуте Унал сравнял счёт, пас отдал Хуан Иглесиас.

Гол Мендеса:

Унал делает дубль:

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После 26 туров «Хетафе» располагается на 15-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 27 очков. «Алавес» (21) – на 18-м месте в таблице.