«Хетафе» и «Алавес» разошлись миром в матче 26-го тура испанской Примеры

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 26-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Алавес». Команды сыграли вничью – 2:2.
С 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Удаление заработал защитник Хорхе Куэнка.
В добавленное к первому тайму время хавбек «Алавеса» Гонсало Эскаланте открыл счёт, ему ассистировал Рубен Дуарте. На 55-й минуте форвард «Хетафе» Энес Унал забил ответный мяч, голевой пас отдал Мауро Арамбарри.
Эскаланте выводит «Алавес» вперёд:
Через минуту полузащитник «Алавеса» Эдгар Мендес вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Рубен Дуарте. На 72-й минуте Унал сравнял счёт, пас отдал Хуан Иглесиас.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
После 26 туров «Хетафе» располагается на 15-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 27 очков. «Алавес» (21) – на 18-м месте в таблице.
- 26 февраля 2022
-
21:39
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:31
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:36
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:17