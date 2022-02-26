Федотов — о победе над «Арсеналом»: любое очко на вес золота. Хорошее начало

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:0).
«Как, на мой взгляд, сложилась игра сегодня? Первый матч после рестарта чемпионата. Хорошее начало. Было несколько моментов, где мы могли открыть счёт. Не ждали лёгкого матча. Знаем, что «Арсенал» – это отлично укомплектованная команда. Любое очко сегодня – на вес золота. Думаю, что это заслуженная победа.
Готовы ли новички к тому, чтобы проводить на поле 90 минут? Были травмы, ребята не полностью прошли тренировочные сборы. Только набирают кондиции. У них ещё всё впереди.
Что ждёт команду в ближайшие дни перед матчем с ЦСКА? Впереди нас ждёт восстановление. Будем добирать кондиции. Матч не за горами. Нас ожидает принципиальный соперник. Всё решится второго числа», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.
«Сочи» набрал 34 очка в 19 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
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