Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий: ЦСКА создал больше голевых моментов, заслуженно победил

Алексей Березуцкий: ЦСКА создал больше голевых моментов, заслуженно победил
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком». ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

«Интересная игра. Мы создали больше голевых моментов, заслуженно победили, проявили характер. Всегда непростой матч после сборов. Непонятно состояние команды. Доволен победой.

Конечно, дерби отличалось от предыдущего. Отличия заметны в нюансах, но больше я вряд ли скажу.

Новички сыграли очень хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Некоторые появились за несколько дней. Есть над чем работать и что улучшать. Нужно нащупать игровой ритм.

Языджи — штатный исполнитель наших стандартов. Хорошим решением я не могу это назвать или открытием. Мы же видим, как он может это делать.

Судейство нормальное, но, на мой взгляд, много мелких эпизодов были трактованы неправильно. Но могу ошибаться», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ. Разница мячей — 5:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022