Алексей Березуцкий: ЦСКА создал больше голевых моментов, заслуженно победил

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ со «Спартаком». ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.



«Интересная игра. Мы создали больше голевых моментов, заслуженно победили, проявили характер. Всегда непростой матч после сборов. Непонятно состояние команды. Доволен победой.



Конечно, дерби отличалось от предыдущего. Отличия заметны в нюансах, но больше я вряд ли скажу.



Новички сыграли очень хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Некоторые появились за несколько дней. Есть над чем работать и что улучшать. Нужно нащупать игровой ритм.



Языджи — штатный исполнитель наших стандартов. Хорошим решением я не могу это назвать или открытием. Мы же видим, как он может это делать.



Судейство нормальное, но, на мой взгляд, много мелких эпизодов были трактованы неправильно. Но могу ошибаться», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.