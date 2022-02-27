Де Дзерби отказался покидать Украину до тех пор, пока игроки клуба не будут в безопасности

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби отказался покидать Украину до тех пор, пока не эвакуируют всех легионеров, сообщает Football Italia.

По данным источника, многие легионеры, среди которых большинство бразильцев, уже эвакуированы из страны. Однако, несколько итальянских футболистов продолжают находиться в Киеве. Отмечается, у Де Дзерби была возможность покинуть Украину, однако тренер отказался уезжать до тех пор, пока не позаботятся о футболистах клуба.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

На данный момент проведение на Украине спортивных турниров приостановлено.