Широков: ЦСКА не был лучше «Спартака». Просто их новички были ярче

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» встречался с армейцами (0:2).

«Не сказал бы, что ЦСКА был лучше. Игра была равная. Просто новички ЦСКА были ярче новичков «Спартака». В следующих матчах увидим, как справится Ваноли. Пока непонятно, что он хочет видеть в исполнении команды.



Новички ЦСКА выглядели очень ярко. Но, возможно, это просто эмоции. На них можно выдать одну яркую игру. Надо будет смотреть по дистанции», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте.