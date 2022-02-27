Широков: ЦСКА не был лучше «Спартака». Просто их новички были ярче
Поделиться
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» встречался с армейцами (0:2).
«Не сказал бы, что ЦСКА был лучше. Игра была равная. Просто новички ЦСКА были ярче новичков «Спартака». В следующих матчах увидим, как справится Ваноли. Пока непонятно, что он хочет видеть в исполнении команды.
Новички ЦСКА выглядели очень ярко. Но, возможно, это просто эмоции. На них можно выдать одну яркую игру. Надо будет смотреть по дистанции», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте.
Новость по теме«Мы все счастливы». Бийол — о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
04:45
-
04:11
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:17
-
00:12
-
00:01
- 26 февраля 2022
-
23:59
Партнерский контент