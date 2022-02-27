Ващук — о ситуации на Украине: надеюсь на быстрое развитие событий. Мира нам всем

Бывший футболист сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал о пребывании в Киевской области.
«Друзья, четвёртый день я нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электричество, соответственно связи больше не будет. Бережём заряды на телефонах, поэтому звонить не нужно. У нас пока всё нормально. Сидим в подвале, считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвёртые сутки практически без перерывов. Про «уезжай» не пишите, так как выехать отсюда нельзя. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Всё будет хорошо. Мира нам всем», — написал Ващук на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.
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