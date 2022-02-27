Рангник: «Манчестер Юнайтед» не в первый раз теряет два важных очка в крайне важном матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Уотфордом» (0:0).



«Ощущение, что мы вновь потеряли два очка, которые должны были легко забирать. Думаю, мы сделали всё, кроме того, чтобы забить. В обоих таймах у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Но мы не забили, и именно поэтому не в первый раз потеряли два важных очка в крайне важном матче.



В конце концов, речь идёт об эффективности, о точности перед воротами. С нами такое случается не впервые, к сожалению. Однако за исключением этого, мы полностью контролировали игру. У соперника был один или два момента, но мы доминировали», — приводит слова Рангника Sky Sports.