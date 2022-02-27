Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник: «Манчестер Юнайтед» не в первый раз теряет два важных очка в крайне важном матче

Рангник: «Манчестер Юнайтед» не в первый раз теряет два важных очка в крайне важном матче
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Уотфордом» (0:0).

«Ощущение, что мы вновь потеряли два очка, которые должны были легко забирать. Думаю, мы сделали всё, кроме того, чтобы забить. В обоих таймах у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Но мы не забили, и именно поэтому не в первый раз потеряли два важных очка в крайне важном матче.

В конце концов, речь идёт об эффективности, о точности перед воротами. С нами такое случается не впервые, к сожалению. Однако за исключением этого, мы полностью контролировали игру. У соперника был один или два момента, но мы доминировали», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд», находящийся на 19-м месте в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022