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«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру 19-летнего хавбека Пино

«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру 19-летнего хавбека Пино
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали крупную победу – 5:1.

На 14-й минуте счёт открыл 19-летний полузащитник «жёлтой субмарины» Йереми Пино, ему ассистировал Первис Эступиньян. Через шесть минут Пино забил свой второй мяч в матче, голевую передачу отдал Этьен Капу.

Пино выводит «Вильярреал» вперёд:

Пино делает дубль:

На 45-й минуте Пино оформил хет-трик, а на 53-й минуте сделал покер, результативный пас на счету Арно Груневелда.

Пино оформляет хет-трик:

Пино делает покер:

На 65-й минуте хавбек «Эспаньола» Кейди Баре отыграл один мяч. На 86-й минуте нападающий «Вильярреала» Булайе Диа нанёс результативный удар по воротам каталонцев, пас на него отдал Мой Гомес.

Гол Баре:

Результативный удар Диа:

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После 26 туров «Вильярреал» располагается на шестом месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Эспаньол» (29) – на 14-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Пино – 14'   2:0 Пино – 20'   3:0 Пино – 45'   4:0 Пино – 53'   4:1 Баре – 65'   5:1 Диа – 86'
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