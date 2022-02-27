«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» благодаря покеру 19-летнего хавбека Пино

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 26-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали крупную победу – 5:1.
На 14-й минуте счёт открыл 19-летний полузащитник «жёлтой субмарины» Йереми Пино, ему ассистировал Первис Эступиньян. Через шесть минут Пино забил свой второй мяч в матче, голевую передачу отдал Этьен Капу.
Пино выводит «Вильярреал» вперёд:
На 45-й минуте Пино оформил хет-трик, а на 53-й минуте сделал покер, результативный пас на счету Арно Груневелда.
На 65-й минуте хавбек «Эспаньола» Кейди Баре отыграл один мяч. На 86-й минуте нападающий «Вильярреала» Булайе Диа нанёс результативный удар по воротам каталонцев, пас на него отдал Мой Гомес.
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После 26 туров «Вильярреал» располагается на шестом месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Эспаньол» (29) – на 14-м месте.
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