«Бавария» рассматривает покупку полузащитника «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Гави входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Marca.
17-летний хавбек ещё не продлил контракт с испанской командой, который истекает в 2023 году. Однако футболист хочет остаться в клубе и подписать новое соглашение.
В нынешнем сезоне Гави в 31 матче во всех турнирах забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Рыночная стоимость испанского полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн. Также на счету Гави четыре матча за национальную сборную своей страны.
«Барселона» разгромила «Валенсию» в 25-м туре чемпионата Испании благодаря хет-трику Обамеянга:
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