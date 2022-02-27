«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Осасуну»

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 52-й минуте отличился защитник Ариц Элустондо, ему ассистировал Александер Исак.

Победный мяч Элустондо:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Альваро Лопес Парра.



После 25 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 41 очко. «Осасуна» с 32 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (60).