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«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Осасуну»

«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Осасуну»
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 52-й минуте отличился защитник Ариц Элустондо, ему ассистировал Александер Исак.

Победный мяч Элустондо:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Альваро Лопес Парра.

После 25 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 41 очко. «Осасуна» с 32 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (60).

Испания - Примера. 26-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Элустондо – 52'
Комментарии
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