«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Осасуну»

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 52-й минуте отличился защитник Ариц Элустондо, ему ассистировал Александер Исак.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Альваро Лопес Парра.
После 25 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 41 очко. «Осасуна» с 32 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (60).
- 27 февраля 2022
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:41
-
19:36
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
17:56
-
17:54