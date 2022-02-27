Игроки «Барселоны» и «Атлетика» вышли на матч Примеры с баннером «Остановите войну»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Атлетик».
Команды вышли на поле арены с баннером «Остановите войну». Фотография баннера опубликована пресс-службой «Атлетика» в «Твиттере».
Фото игроков «Барселоны» и «Атлетика» с баннером.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.
После 24 сыгранных туров «Барселона» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
«Барселона» разгромила «Валенсию». Обамеянг оформил хет-трик:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 27 февраля 2022
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:41
-
19:36
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
17:56
-
17:54