Албания отказалась играть со сборной России по футболу в Лиге наций

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка обнародовала санкции против России, которые включают замораживание активов, запрет на вход российских самолётов в воздушное пространство Албании, а также отказ от проведения матчей с российской сборной, сообщает Explaining Albania.

Отмечается, Албания отменит все спортивные матчи против России, включая ближайший футбольный матч, запланированный на июнь 2022 года.

Напомним, у сборной России в июне запланированы матчи группового этапа Лиги Наций с национальной командой Албании. 2 июня сборная России на выезде встретится с албанцами в рамках первого тура. Ответная игра пройдет 16 июня в России.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.