Албания отказалась играть со сборной России по футболу в Лиге наций

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка обнародовала санкции против России, которые включают замораживание активов, запрет на вход российских самолётов в воздушное пространство Албании, а также отказ от проведения матчей с российской сборной, сообщает Explaining Albania.
Отмечается, Албания отменит все спортивные матчи против России, включая ближайший футбольный матч, запланированный на июнь 2022 года.
Напомним, у сборной России в июне запланированы матчи группового этапа Лиги Наций с национальной командой Албании. 2 июня сборная России на выезде встретится с албанцами в рамках первого тура. Ответная игра пройдет 16 июня в России.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
- 28 февраля 2022
-
04:21
-
03:58
-
03:14
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:34
-
00:17
-
00:04
- 27 февраля 2022
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:41