Дуглас Сантос — о неудачах «Зенита» в Европе: иногда невозможно объяснить такой результат

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о том, почему его команда не так успешна в матчах европейских соревнований.

«Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках. Вспомните последние матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить «Челси» и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома «Ювентус».



Да, этого не случилось. Но нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы очень прилично играем. «Зенит» не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой тяжёлой группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.