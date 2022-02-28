Дуглас Сантос — о неудачах «Зенита» в Европе: иногда невозможно объяснить такой результат

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о том, почему его команда не так успешна в матчах европейских соревнований.
«Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках. Вспомните последние матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить «Челси» и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома «Ювентус».
Да, этого не случилось. Но нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы очень прилично играем. «Зенит» не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой тяжёлой группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 28 февраля 2022
-
14:48
-
14:33
-
14:22
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:33
-
13:28
-
13:24
-
13:15
-
13:13
-
12:57
-
12:45
-
12:42
-
12:29
-
12:09
-
12:06
-
12:04
-
11:50
-
11:34
-
11:26
-
11:19
-
11:09
-
11:00
-
10:44
-
10:31
-
10:23
-
10:11
-
09:59
-
09:43
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
08:30