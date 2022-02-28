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Дуглас Сантос — о неудачах «Зенита» в Европе: иногда невозможно объяснить такой результат

Дуглас Сантос — о неудачах «Зенита» в Европе: иногда невозможно объяснить такой результат
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о том, почему его команда не так успешна в матчах европейских соревнований.

«Надеюсь, вы понимаете: мы, футболисты, всегда выкладываемся на сто процентов ради победы. Что в чемпионате России, что в еврокубках. Вспомните последние матчи «Зенита» в Лиге чемпионов. На мой взгляд, по игре наша команда имела хорошие шансы победить «Челси» и в Лондоне, и дома. Мы могли обыграть дома «Ювентус».

Да, этого не случилось. Но нам не в чем себя упрекнуть. Мне кажется, болельщики видели, что мы очень прилично играем. «Зенит» не выглядел слабым на фоне лучших команд Европы, боролся за выход в плей-офф даже в такой тяжёлой группе. Иногда невозможно объяснить, почему результат не был положительным», — рассказал Сантос в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

«Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев». Интервью с Дугласом «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев». Интервью с Дугласом
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