Алип: был в шоке, что мы с Аршавиным жили в одной комнате на сборах «Кайрата»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» на правах аренды, рассказал о знакомстве с тренером санкт-петербургского клуба Анатолием Тимощуком и заместителем генерального директора команды Андреем Аршавиным.
«Я видел и игру Анатолия Тимощука, и выступления Андрея Аршавина. Когда были матчи, подавал им мячи. Фотка Тимощука, как он в составе «Баварии» выступал в Лиге чемпионов, хранилась в моем телефоне. Когда на базе был день открытых дверей, я сам сфотографировался с ним.
Общались ли с Аршавиным в «Кайрате»? Нет, не хотел беспокоить, соблюдал субординацию. Он и так был постоянно окружён людьми. Но потом мы жили на сборах в одной комнате. Я был в шоке. Игроки такого масштаба могут жить в номерах одни, но Аршавин так не делал. Запомнилось, что он много читал», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита».
- 28 февраля 2022
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