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Семак объяснил, почему Ракицкий не попал в состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Семак объяснил, почему Ракицкий не попал в состав «Зенита» на матч с «Рубином»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия украинского защитника Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином».

«Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Зените» выполняют все финансовые обязательства перед своими футболистами, легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину. Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.

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