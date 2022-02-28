Семак объяснил, почему Ракицкий не попал в состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия украинского защитника Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином».

«Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Зените» выполняют все финансовые обязательства перед своими футболистами, легионеры не поднимают вопрос о возвращении на родину. Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.