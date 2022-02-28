Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров считает, что судье стоило удалить Барриоса в первом тайме матча «Зенит» — «Рубин»

Быстров считает, что судье стоило удалить Барриоса в первом тайме матча «Зенит» — «Рубин»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что игрок сине-бело-голубых Вильмар Барриос должен был покинуть поле в первом тайме матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Это не жёлтая карточка Барриосу, а две жёлтые. Это удаление. Есть базовые вещи для судьи. Вот он свистнул фол – Барриос наступил сопернику на ногу. То, что наступает, — это жёлтая. Судья свистнул, подошёл к Барриосу и показал жёлтую карточку. А тот — оп, мяч выбивает. Судья сразу же должен показывать вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Новость по теме
Дзюба — об отменённом голе «Зенита» в ворота «Рубина»: можем фантазировать, но счёт 0:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022