Семак объяснил, почему Тимощук и Ракицкий не приехали на матч «Зенита» с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему украинцы, находящиеся в структуре клуба, – защитник Ярослав Ракицкий и ассистент тренера Анатолий Тимощук – не присутствовали на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).
«Наверное, любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Что касается Ярослава, он попросил дополнительно пару дней выходных, чтобы решить свои вопросы. Поэтому по личным вопросам он сегодня не принимал участие в игре и завтра должен быть на тренировке.
Можно ли допустить, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»? Мне сложно сказать, у него три месяца действует контракт. Конечно, каждый человек принимает то решение, которое устраивает его, а также близких. На сегодняшний день информация, что он попросил пару дней выходных, и я пошёл ему навстречу. А что будет дальше – не знаем.
Почему не было Тимощука? Он заехал на базу сегодня днём, но у него немножко заболело горло, почувствовал себя дискомфортно. Мы решили его поберечь», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- 28 февраля 2022
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