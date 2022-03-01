Лондонский клуб заинтересован в приглашении Марио Балотелли

Лондонский «Фулхэм» заинтересован в 31-летнем итальянском нападающем турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли, поскольку они снова начинают готовиться к возвращению в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на турецкое издание Star.

«Фулхэм» хочет летом вернуть Балотелли в Премьер-лигу, чтобы усилить свою атаку. 31-летний итальянский нападающий проводит успешный сезон в Турции, и в прошлом месяце тренер Роберто Манчини даже вызвал его в тренировочный лагерь сборной Италии.

Представители западного Лондона в настоящее время занимают первое место во втором эшелоне чемпионата Англии, и их место в Премьер-лиге в следующем сезоне может быть гарантировано уже в обозримом будущем. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Борнмута» составляет 9 очков.

В текущем сезоне Балотелли принял участие в 24 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.