Чалоба — после фола Кейта: cудья совсем рядом. Что творится?
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Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о серьёзности полученной травмы после того, как действия игрока «Ливерпуля» Наби Кейта остались безнаказанным в финале Кубка английской лиги.
«Из-за этого мне наложили швы. Судья совсем рядом. Что творится?» — написал Чалоба на своей странице в «Твиттере», его слова приводит TalkSPORT.
Напомним, «Ливерпуль» переиграл в финале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» (0:0, 11:10 – по пенальти). Чалоба продолжил игру после травмы и реализовал 10-й пенальти «Челси» в серии.
«Ливерпуль» в рекордный девятый раз стал обладателем Кубка лиги. На счету «Манчестер Сити» восемь побед в турнире, у «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» — по пять.
Новость по теме«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси»
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