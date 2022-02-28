«Барселона» близка к сделке по переходу полузащитника «Милана»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье в летнее трансферное окно станет футболистом «Барселоны». Испанский клуб завершает заключение сделки по переходу игрока свободным агентом. Об этом сообщает sport.es
25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом, отказавшись подписывать новое соглашение с «Миланом». За итальянский клуб футболист выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне Кессье в 20 матчах чемпионата Италии забил пять голов. Также на его счету результативная передача в пяти играх группового этапа Лиги чемпионов.
Рыночная стоимость Кессье оценивается Transfermarkt в € 48 млн.
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