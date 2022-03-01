УЕФА выделит € 1 млн для помощи украинским детям

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил, что выделит € 1 млн для помощи детям на Украине, а также детям-беженцам в соседних странах. Также детский фонд организации намерен выделить € 100 тыс. для помощи детям и беженцам в Молдавии.



«Дети крайне уязвимы во время конфликтов, и наш долг — помочь защитить их основные права и здоровье. Благодаря солидарности европейского футбола и поддержке наших партнёров, мы сможем оказать часть помощи, в которой дети на Украине и в соседних странах остро нуждаются», — отметил президент УЕФА и председатель детского фонда организации Александер Чеферин.



Напомним, детский фонд УЕФА был создан и начал свою деятельность в апреле 2015 года.

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