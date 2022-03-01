Роналду: сын говорит мне: «Папа, подожди ещё несколько лет — я хочу поиграть с тобой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что его сын Криштиану Роналду-младший хочет поиграть с ним в одной команде.
«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди ещё несколько лет — я хочу поиграть с тобой», — приводит слова Роналду The Sun.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает португальского игрока в € 35 млн.
«Манчестер Юнайтед» в 27 матчах набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Английская Премьер-лига 2021/2022. 27-й тур:
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