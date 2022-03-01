«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе € 100 млн за подписание нового контракта

«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новый контракт, сообщает Le Parisien.



По информации источника, французский клуб предлагает 23-летнему форварду соглашение, рассчитанное до 2024 года. Согласно условиям, Мбаппе будет получать зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получит € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решит остаться в «Пари Сен-Жермен».



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Изначально он перешёл из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. Действующее соглашение нападающего истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом на правах свободного агента.