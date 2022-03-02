Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков эмоционально руководил командой, Лещенко наблюдал за победой «Динамо». Фото КР

Кержаков эмоционально руководил командой, Лещенко наблюдал за победой «Динамо». Фото КР
«Динамо» — «Нижний Новгород»
Комментарии

Вчера, 1 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» принимало «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал выступление московской команды в матче 1/8 финала Кубка России.

«Я бы хотел выразить большую благодарность моим футболистам за их отношение и за то, как они проявили себя на поле. Считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена. Сложно сразу взломать оборону такой дисциплинированной и организованной команды. Команда очень хорошо себя проявила и показала себя с наилучшей стороны в матче с серьёзным соперником», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022