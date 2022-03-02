Кержаков эмоционально руководил командой, Лещенко наблюдал за победой «Динамо». Фото КР

Вчера, 1 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» принимало «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал выступление московской команды в матче 1/8 финала Кубка России.



«Я бы хотел выразить большую благодарность моим футболистам за их отношение и за то, как они проявили себя на поле. Считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена. Сложно сразу взломать оборону такой дисциплинированной и организованной команды. Команда очень хорошо себя проявила и показала себя с наилучшей стороны в матче с серьёзным соперником», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.