Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Тимо Вернера

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может вернуться в немецкую Бундеслигу, сообщает Sky Germany.



По информации источника, в услугах 25-летнего немецкого форварда заинтересована дортмундская «Боруссия». Ранее Вернер защищал цвета «Штутгарта» и «РБ Лейпциг».



Напомним, Вернер перешёл в лондонский «Челси» в 2020 году. В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года Вернер вызывается в национальную команду Германии.

Дортмундская «Боруссия» в 24 матчах набрала 50 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (58).

«Кристал Пэлас» — «Челси». Английская Премьер-лига 2021/2022. 26-й тур:

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