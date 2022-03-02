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«Фиорентина» призвала болельщиков отказаться от проявлений агрессии на матче с «Ювентусом»

«Фиорентина» призвала болельщиков отказаться от проявлений агрессии на матче с «Ювентусом»
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Футбольный клуб «Фиорентина» обратился с просьбой к болельщикам воздержаться от проявлений агрессии во время ближайшего матча с «Ювентусом».

Эта игра станет первой против своего бывшего клуба для Душана Влаховича, который зимой переехал из флорентийского клуба в Турин. Также на поле возможно появление россиянина Александра Кокорина.

«Мы просим болельщиков поддерживать команду со страстью, от всего сердца, чтобы команда чувствовала вашу любовь все 90 минут. Откажитесь от расистских и дискриминационных кричалок, они не имеют ничего общего с нашей культурой и историей», – говорится в заявлении клуба из Флоренции.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» в среду, 2 марта, примет на своём поле туринский «Ювентус».

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