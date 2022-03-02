«Фиорентина» призвала болельщиков отказаться от проявлений агрессии на матче с «Ювентусом»
Поделиться
Футбольный клуб «Фиорентина» обратился с просьбой к болельщикам воздержаться от проявлений агрессии во время ближайшего матча с «Ювентусом».
Эта игра станет первой против своего бывшего клуба для Душана Влаховича, который зимой переехал из флорентийского клуба в Турин. Также на поле возможно появление россиянина Александра Кокорина.
«Мы просим болельщиков поддерживать команду со страстью, от всего сердца, чтобы команда чувствовала вашу любовь все 90 минут. Откажитесь от расистских и дискриминационных кричалок, они не имеют ничего общего с нашей культурой и историей», – говорится в заявлении клуба из Флоренции.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» в среду, 2 марта, примет на своём поле туринский «Ювентус».
Комментарии
- 2 марта 2022
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:43
-
12:17
-
12:00
-
11:54
-
11:31
-
11:23
-
11:22
Партнерский контент