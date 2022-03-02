Хлусевич и Николсон выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Кубанью»

Сегодня, 2 марта, состоится матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Спартак»: Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Айртон, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Зелимхан Бакаев, Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Наиль Умяров, Шамар Николсон.
«Кубань»: Юрий Нестеренко, Кирилл Большаков, Исмаил Эдиев, Иван Хомуха, Данила Ведерников, Василий Алейников, Азамат Гурфов, Илья Петров, Александр Сапета, Максим Сидоров, Максим Лаук.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».
Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».
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