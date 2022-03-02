Роман Абрамович простил «Челси» долг в € 1,82 млрд
Поделиться
Российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение простить «Челси» долг в € 1,82 млрд. Ранее об этой сумме сообщал Forbes.
«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – цитирует Абрамовича пресс-служба «Челси».
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Новость по темеРоман Абрамович объявил, что принял решение продать «Челси»
Комментарии
- 3 марта 2022
-
00:34
-
00:17
- 2 марта 2022
-
23:57
-
23:43
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:08
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
21:53
-
21:52
-
21:17
-
21:15Жоаозиньо заявил, что останется в «Сочи» Эксклюзив
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:29
-
20:27
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:12
Партнерский контент