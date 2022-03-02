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Роман Абрамович простил «Челси» долг в € 1,82 млрд

Роман Абрамович простил «Челси» долг в € 1,82 млрд
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Российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение простить «Челси» долг в € 1,82 млрд. Ранее об этой сумме сообщал Forbes.

«Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», – цитирует Абрамовича пресс-служба «Челси».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

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