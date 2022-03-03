«Барселона» заплатит Холанду € 195 млн за пять лет контракта

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд входит в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб вёл переговоры как с агентом игрока Мино Райолой, так и с самим футболистом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По сведениям источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта вместе с Йорди Круиффом встречались с Райолой в Монако. Главный тренер испанской команды Хави летал в Мюнхен, где провёл встречу с самим футболистом.

Лапорта на встрече с Райолой предложил для игрока контракт на пять лет, по которому норвежец заработает € 195 млн. € 20 млн — в первый сезон, в следующие сезоны — на € 10 млн больше по сравнению с предыдущим. В последний сезон — € 55 млн. Райола дал чётко понять, что они предпочитают контракт по схеме «3+2».

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.