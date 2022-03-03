«Реал», «Бавария» и «Барселона» заинтересованы в вундеркинде «Байера»

Нападающий «Байера» Флориан Вирц входит в сферу интересов трёх европейских грандов. Сообщается, что в 18-летнем футболисте заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Барселона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, трансфер вряд ли произойдёт в 2022 году. «Байер» не собирается отпускать своего нападающего.



Вирц стал игроком «Байера» в 2020 году, перейдя из «Кёльна» за € 200 тыс. В нынешнем сезоне немецкий футболист в 28 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал 13 голевых передач. Соглашение Вирца с «Байером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.



В прошлом году Вирц дебютировал за основную сборную Германии и провёл в её составе четыре матча.