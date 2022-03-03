«Постой, паровоз». «Енисей» отреагировал на разгром «Локомотива» в Кубке России

Красноярский «Енисей» отреагировал на победу над «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России. Встреча, которая состоялась сегодня, 3 марта, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, завершилась победой гостей со счётом 4:0.
«Постой, паровоз!» — подписана фотография со счётом матча в «твиттере» красноярской команды.
Напомним, защитник Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку.
В конце тайма Александр Ломакин реализовал пенальти. Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Даниил Худяков прыгнул в другую сторону. На 77-й минуте Андрей Окладников довёл счёт до разгромного — 3:0. Затем Михаил Комков в очередной раз переиграл Даниила Худякова.
- 3 марта 2022
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