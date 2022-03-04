«Тоттенхэм» готов предложить защитнику «Интера» 4-летний контракт на € 6,5 млн за сезон

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Inter Live.
По информации источника, английский клуб готов предложить игроку 4-летний контракт с зарплатой € 6,5 млн за сезон. Итальянский клуб может продать защитника за € 25-30 млн.
30-летний де Врей выступает в составе действующего чемпионата Италии с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нидерландский футболист сыграл в 21 матче и результативными действиями не отметился.
Контракт защитника истекает в 2023 году. Рыночная стоимость де Врея, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 45 млн.
Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:
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