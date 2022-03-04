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«Бетис» вышел в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Райо Вальекано»

«Бетис» вышел в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Райо Вальекано»
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В ночь с 3 на 4 марта мск на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Команды сыграли вничью – 1:1, счёт первой встречи 2:1 в пользу «Бетиса». Таким образом, по сумме двух встреч «огурцы» вышли в финал турнира.

На 80-й минуте счёт открыл нападающий гостей Бебе. В добавленное ко второму тайму время ответный мяч забил форвард «Бетиса» Борха Иглесиас.

Во втором полуфинале встречались «Атлетик» из Бильбао и «Валенсия». По итогу двух матчей сильней оказались «летучие мыши» (счёт 1:1 – после первой игры, 1:0 – в пользу «Валенсии» в ответном матче). Соответственно, в финале Кубка Испании, который пройдёт 23 апреля, сыграют «Бетис» и «Валенсия».

Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Бебе – 80'   1:1 Иглесиас – 90+2'
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