«Бетис» вышел в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Райо Вальекано»

В ночь с 3 на 4 марта мск на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Команды сыграли вничью – 1:1, счёт первой встречи 2:1 в пользу «Бетиса». Таким образом, по сумме двух встреч «огурцы» вышли в финал турнира.



На 80-й минуте счёт открыл нападающий гостей Бебе. В добавленное ко второму тайму время ответный мяч забил форвард «Бетиса» Борха Иглесиас.



Во втором полуфинале встречались «Атлетик» из Бильбао и «Валенсия». По итогу двух матчей сильней оказались «летучие мыши» (счёт 1:1 – после первой игры, 1:0 – в пользу «Валенсии» в ответном матче). Соответственно, в финале Кубка Испании, который пройдёт 23 апреля, сыграют «Бетис» и «Валенсия».