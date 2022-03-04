Артём Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене»

Нападающий Артём Дзюба стал автором 250-го гола «Зенита» на «Газпром Арене», информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Юбилейным для «Зенита» на клубном стадионе стал шестой мяч в ворота «КАМАЗа» в матче 1/8 финала Кубка России (6:0).
Кроме того, Артём Дзюба — лучший бомбардир сине-бело-голубых на «Газпром Арене». На его счету — 44 забитых мяча. На втором месте — Сердар Азмун (40 голов), на третьем — Александр Ерохин (22 гола).
Напомним, 3 марта состоялся матч «Зенит» — «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев. Помимо Дзюбы, забивали Юри Алберто (дубль), Андрей Мостовой (дубль) и Александр Ерохин.
- 4 марта 2022
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