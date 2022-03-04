Канищев: в России у «Зенита» нет соперников. Выйти на поле могут, а сопротивляться — нет

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что на внутренней российской арене у сине-бело-голубых нет достойных конкурентов в борьбе за трофеи.

«Зенит» очень хорош после рестарта РПЛ. С такой игрой у них действительно большие шансы выиграть Кубок. Что касается соревнований внутри России, у «Зенита» нет соперников. Выйти на поле могут, но сопротивляться — нет. Всё это плохо для нашего футбола. Играть надо в той среде, где есть соревновательный процесс, а не просто выходить на тренировку, как это было в матче с «КАМАЗом». Развиваться можно, только когда у тебя есть достойное сопротивление. Конечно, текущая ситуация не работает на позитив», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.