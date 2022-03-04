Почеттино — о Рамосе: он может дать хороший совет, даже если не играет

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о защитнике клуба Серхио Рамосе.
«Посмотрим, сыграет ли Серхио Рамос в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе. Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт – он 17 лет провёл в «Реале». Он может дать хороший совет партнёрам по команде, и это не зависит от того, играет ли он.
Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. В таких матчах, как с «Реалом», важны детали. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», – цитирует Маурисио Почеттино RMC Sport.
В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провёл за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Серхио провёл лишь пять игр во всех турнирах.
- 4 марта 2022
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