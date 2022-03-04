Червиченко: если «Спартак» снова проиграет ЦСКА, это будет ментальным ударом по клубу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от жеребьёвки четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. Подопечным Паоло Ваноли предстоит встреча с московским ЦСКА.



«Будет рубилово. «Спартаку» надо реабилитироваться, потому что в предыдущем матче была убедительная и бесспорная победа армейцев. Сейчас у красно-белых будет сложный отрезок: «Динамо»; хоть ослабленный, но «Краснодар», потом «Локомотив». Хотя непонятно, что сделала из клуба эта немецкая банда — может, для «Спартака» всё будет не так печально. Если «Спартак» снова проиграет ЦСКА — уже в Кубке — то это будет тяжёлым ментальным ударом по клубу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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