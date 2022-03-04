Червиченко: если «Спартак» снова проиграет ЦСКА, это будет ментальным ударом по клубу
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от жеребьёвки четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. Подопечным Паоло Ваноли предстоит встреча с московским ЦСКА.
«Будет рубилово. «Спартаку» надо реабилитироваться, потому что в предыдущем матче была убедительная и бесспорная победа армейцев. Сейчас у красно-белых будет сложный отрезок: «Динамо»; хоть ослабленный, но «Краснодар», потом «Локомотив». Хотя непонятно, что сделала из клуба эта немецкая банда — может, для «Спартака» всё будет не так печально. Если «Спартак» снова проиграет ЦСКА — уже в Кубке — то это будет тяжёлым ментальным ударом по клубу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Новость по теме«Спартак» и ЦСКА встретятся на стадии 1/4 финала Кубка России
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