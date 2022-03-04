«Спартак» и ЦСКА встретятся на стадии 1/4 финала Кубка России
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По результатам жеребьёвки ЦСКА сыграет со «Спартаком» на стадии 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Московское дерби пройдёт на домашнем стадионе армейцев.
Недавно «Спартак» и ЦСКА уже встречались в матче 19-го тура РПЛ. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:0.
Напомним, матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4).
Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу 3 команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».
Новость по темеРезультаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022
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