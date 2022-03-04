Игрок «Балтики» Латышонок: хорошо, что вышли на «Динамо». Можем со всеми играть на равных

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России.
«Предчувствий не было, а сыграть хотелось с командой Премьер-Лиги. Хорошо, что «Динамо». Отлично, что играем дома, при поддержке своих болельщиков. Я думаю и надеюсь, что в Калининграде соберётся полный стадион. Отдача будет запредельной. Полагаю, что мы можем играть на равных с любой командой.
Мне очень нравится их стиль игры. Очень качественные футболисты, тренер из Бундеслиги. Я смотрел много матчей «Динамо»: атакующая команда, мобильная. Дают играть своим воспитанникам, тем же Тюкавину, Захаряну, Грулёву. У нас в Кубке многое не получалось. Мне показалось, что во втором тайме с «Чайкой» было тяжело физически. Хотя, может, это только показалось. Сейчас начнутся матчи ФНЛ — наберём форму. К игре с «Динамо» подойдём в оптимальном состоянии», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.
- 4 марта 2022
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