Анчелотти: я работаю не так плохо. В Ла Лиге всё в порядке, а в ЛЧ мы уступаем минимально

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своей работе в «Королевском клубе».
«Я делаю мою работу не идеально, но и не так плохо, как говорят некоторые. Честно говоря, я доволен работой, которую мы проделали вместе с врачами, физиотерапевтами, тренерами по физподготовке.
Сейчас мы находимся на том месте, на котором хотели быть. Жаль, что мы вылетели из Кубка, но в Ла Лиге у нас всё в порядке, а в Лиге чемпионов мы уступаем минимально.
Мы воодушевлены тем, что не пропускаем на протяжении четырёх матчей. Это называется уверенность», — цитирует Анчелотти Marca.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Реал» за 26 туров набрал 60 очков. «Сливочные» располагаются на первом месте в турнирной таблице. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил французскому «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:1.
Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал»:
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